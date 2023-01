Stadt Magdeburg übernimmt Schlüssel für öffentliche Toiletten

Die bislang von einer Werbefirma verantworteten Toilettenanlagen in Magdeburg wurden von der Stadt angekauft. Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist nun für Ordnung und Sauberkeit zuständig.

Die öffentliche Toilette am Schellheimerplatz in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb (SAB) in Magdeburg ist ab sofort dafür zuständig, dass Besucher des Spielplatzes auf dem Schellheimerplatz in Stadtfeld die dortige Toilettenanlage uneingeschränkt nutzen können. Ordnung und Sauberkeit liegen damit in kommunaler Hand.