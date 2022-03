Stadt Magdeburg will Angebote für Senioren verbessern

Magdeburg l - Das Magdeburger Rathaus will es wissen: Wie wohl fühlen sich die Senioren in ihrer Heimatstadt? Was muss sich verbessern? Um das herauszufinden, wurden ab Dezember 2019 bis in den Januar 2020 hinein insgesamt 16848 Magdeburger über 65 Jahre angeschrieben. Die repräsentative Befragung war Teil des aktuellen seniorenpolitischen Konzeptes der Stadt Magdeburg (2018 bis 2022), das nun – mit den Ergebnissen dieser Befragung – fortgeschrieben werden soll.