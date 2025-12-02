Ein beliebtes Waldgebiet am Stadtrand wird zunehmend durch illegale Müllablagerungen belastet. Jetzt steht ein Vorschlag im Raum, der dem Problem gezielt entgegenwirken soll.

Der Biederitzer Busch in Magdeburg ist eigentlich ein begehrtes Ausflugsziel für Spaziergänger. Doch die Idylle wird immer wieder von illegal abgelegtem Müll gestört.

Magdeburg. - Der Biederitzer Busch ist für viele Magdeburger ein Rückzugsort – ein Stück Natur, das zum Durchatmen einlädt. Doch die Ruhe des Waldes wird zunehmend gestört: Müll und sogar Tierkadaver werden illegal abgeworfen, wie Fotos beweisen. Nun gibt es einen Vorstoß, wie das geändert werden soll.