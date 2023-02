Grün an Fassaden kann etwas bringen. Doch was tun, wenn man seine Fassade begrünen will – direkt an dieser aber ein öffentlicher Weg verläuft? Magdeburg findet einen Weg.

Magdeburg - Einmal davon abgesehen, dass begrünte Fassaden ein Lebensraum für Tiere sind und dass sie vor Wandschmierereien schützen – gerade in Zeiten heißer Sommer sorgen sie für Kühlung an den Fassaden. Unter anderem hat eine Studie der Uni Köln im Jahr 2018 gezeigt, dass eine grün bewachsene Fassade im Sommer Temperaturschwankungen von 10 bis 13 Grad Celsius am Tag aufwies, während die Temperatur an einer vergleichbaren Hausfassade ohne Begrünung um bis zu 35 Grad Celsius schwankte. Nur: Wenn direkt an der Hauswand der öffentliche Weg anliegt, war es bisher kaum möglich, hier eine Kletterpflanze in den Boden zu bringen. Darüber, wie in Magdeburg Abhilfe geschaffen werden soll, wurde während der Januarsitzung der Stadtrat informiert.