Baustart für ein neues Gebäude in Magdeburg: Bis Ende 2022 entstehen zwischen Schleinufer und Elbbalkon Büros und Wohnungen.

Magdeburg l Es war eines der letzten unbebauten Grundstücke im Elbbahnhof. Auf der gut 2000 Quadratmeter großen Fläche an der Ecke Schleinufer/Am Domfelsen haben nun aber die Bauleute das Sagen. Vor wenigen Tagen war offizieller Baustart für ein neues Wohn- und Geschäftshaus, das dort in den kommenden Monaten entstehen wird.



Bauherrin ist die Stadtwerk Gruppe, ein lokales Immobilienunternehmen in Familienbesitz. Nach Angaben von Geschäftsführer Marc Weiler soll der Bereich des Neubaus, der zum Schleinufer liegen wird, für Büros oder Praxisräume genutzt werden. Mit einigen Ärzten sei man auch bereits in Gesprächen. Im östlichen Gebäudeteil, der in Richtung des Elbbalkons verlaufen wird, sollen zudem 18 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von gut 1800 Quadratmeter entstehen. Dort wäre auch Platz für ein kleines Eiscafé.



Das Bauprojekt soll voraussichtlich bis Ende 2022 beendet sein. Das Investitionsvolumen liegt bei gut neun Millionen Euro. Ein Teil des Grundstücks gehörte bereits seit mehreren Jahren dem Unternehmen. Eine Teilfläche in Richtung Elbe war aber noch im Eigentum der Stadt gewesen. Als diese das Grundstück ausschrieb, bewarb sich seine Firma und erhielt den Zuschlag, berichtet Weiler, so dass daraufhin die Bebauung des gesamten Areals geplant werden konnte.



Pläne für weitere Flächen

Das ehemalige Bahnhofsgelände zwischen Schleinufer und Elbe lag lange Jahre brach, ehe es im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (Iba) 2010 vermarktet und entwickelt worden war. Das Areal ist größtenteils längst bebaut. Neben dem aktuellen Grundstück gibt es nur noch wenige Freiflächen. Auf einer davon, schräg gegenüber dem Projekt der Stadtwerk Gruppe, plant ein anderer Investor den Neubau eines weiteren Wohnhauses. Dort sollen als Besonderheit die Kammerspiele Magdeburg eine feste Spielstätte für ihre Theaterstücke erhalten. Dieses Projekt befindet sich aktuell noch in der Entwicklung. Der Stadtrat hatte jüngst erst das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht.



Eine weitere Freifläche befindet sich im südlichen Bereich des Elbbahnhofs direkt am Schleinufer. Dort soll es auch Pläne für eine Bebauung geben. Genaueres ist dazu aber noch nicht bekannt.



Ebenfalls noch unbebaut ist die Fläche hinter dem Parkhaus der Wohnungsbaugenossenschaft Reform. Deren Pläne für eine Wohnbebauung wurden bislang noch nicht umgesetzt.



Bank wird Ankermieter

Die Stadtwerk Gruppe hat aktuell ein weiteres Bauprojekt in der Innenstadt, das schon einige Schritte weiter bei der Umsetzung ist. Gegenüber dem Kulturhistorischen Museum wird eine Baulücke aus dem Zweiten Weltkrieg geschlossen.



Zwischen dem früheren Ifa-Kaufhaus und heutigem Supermarkt sowie dem „B&B“-Hotel entsteht ein Geschäftshaus mit zwei Wohnungen im Dachgeschoss. Über den Vermarkter Aengevelt konnte jetzt der Vertrag mit einem Ankermieter geschlossen werden. Demnach wird die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt 1200 Quadratmeter Fläche nutzen, wenn das Projekt Mitte 2022 fertig ist.