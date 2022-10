Radverkehr Stadtpark in Magdeburg: Bürger sehen Gefahrenstelle an Wasserfallbrücke

Am Ausgang der Geh- und Radwegbrücke am Cracauer Wasserfall in Magdeburg treffen Radfahrer auf den von Autos befahrenen Seilerweg im Stadtpark. Das birgt Gefahren. Ein Warnschild könnte helfen.