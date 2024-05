Sperrung der Hubbrücke in Magdeburg aufgehoben - Jetzt spricht der Eigentümer zu dem Fall

Rolf Onnen, der Eigentümer der Hubbrücke, hält die zerstörte Holzbohle in der Hand, wegen der die Brücke gesperrt war. Als diese Aufnahme entstand, war der Elbübergang noch abgeriegelt. Mittlerweile ist die Brücke für Fußgänger wieder geöffnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Rolf Onnen steht am Dienstagvormittag, 28. Mai 2024, auf der Hubbrücke in Magdeburg. In seinen Händen hält er eine zerstörte Holzbohle, die schon seit Sonntag deutschlandweit medial für Aufregung sorgte: Wegen ihr musste der beliebte Elbübergang aus Sicherheitsgründen für Fußgänger und Radfahrer gesperrt werden. Seitdem ist einiges passiert - nicht zuletzt drohte er damit, die Hubbrücke auch nach der Reparatur komplett zu schließen.