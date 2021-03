Christina Böker aus Magdeburg hat womöglich ein Leben gerettet. Ganz einfach, indem sie Stammzellen gespendet hat.

Magdeburg l Währenddessen warten immer noch viele Schwerkranke auf eine lebensrettende Spende. Jedes Jahr erkranken etwa 13.000 Menschen in Deutschland an einer bösartigen Blutkrankheit. Oft ist eine Stammzellspende die einzige Möglichkeit, die Krankheit zu überwinden.



Der Tag, den Christina Böker nie mehr vergessen wird, ist der 2. März 2021. Er beginnt vier Jahre zuvor, als sich die damals 54-Jährige auf ihrer Arbeitsstelle typisieren lässt. Sie hatte das schon fast vergessen, erzählt die Magdeburgerin, als sie Ende Januar den Anruf erhielt, dass sie als Spender gebraucht werde. Böker hat nicht lange überlegen müssen und gleich zugesagt. Zwei Wochen später erhielt sie einen „Rundum-Check“. Nur, wer gesund ist und fit, darf spenden. Böker durfte. Und so konnte Anfang März ein Spendetermin angesetzt werden.



„Ich bin um 7 Uhr früh in die Uniklinik. Dort hat mich ein ganz tolles Team von Ärzten empfangen“, berichtet Böker vom Spendentag. Fünf Stunden lang dauerte die Prozedur. An einem Arm wird Blut entnommen und am anderen wieder eingeführt. Wie bei einer Plasmaspende werden dazwischen die Blutstammzellen an einem Zellseparator aus dem Blut gefiltert. „Manchmal hat das Gerät Alarm geschlagen“, sagt die Spenderin. Es war nie dramatisch. „Nach fünf Stunden haben sie mich abgestöpselt.“



Kurier bringt Spende nach Mainz

Danach blieb noch etwa eine Stunde der Ungewissheit. Ist die nötige Menge an Stammzellen zusammengekommen? „Es ist bis zum Schluss alles offen“, erklärt die 58-Jährige. „Dann sind die Ärzte gekommen mit Blumen und haben mir die Ergebnisse gesagt.“ Es hat gereicht. Die Werte waren spitze



Der Kurier, der die Spende zur anonymen Empfängerin in ein Krankenhaus nach Mainz bringen sollte, war noch am selben Tag unterwegs. „Da ist mir bewusstgeworden, was ich da gemacht habe“, meint die Magdeburgerin. „Wenn es klappt, dann habe ich ein Menschenleben gerettet“, sagt sie bescheiden. Sie fuhr nach Hause: „Dann war ich emotional und körperlich erst einmal fertig.“ Es war anstrengend, aber auszuhalten. „Das macht man nur einmal im Leben.“



Wie es der Empfängerin der Spende geht, weiß sie nicht. Nur, dass es sich um eine 49-jährige Frau handelt. Der Rest bleibt anonym. „Ich hoffe und wünsche mir, dass sie es schafft“, sagt die Spenderin. Noch für zwei Jahre bleibe sie für die Person registriert. Wenn sie noch eine Spende benötigen sollte, wäre sie wieder bereit. „Wenn ich etwas anfange, dann ziehe ich es bis zum Schluss durch.“



Christina Böker ist sozial eingestellt. Neben ihrem Beruf als Mitarbeiterin in der IT-Abteilung des Finanzministeriums engagiert sie sich für den Tieranker Magdeburg. Der gemeinnützige Verein unterstützt Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Haustiere zu versorgen. Böker sagt: „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit zu helfen.“ Mit ihrer Stammzellspende hat sie vielleicht das Leben eines schwer kranken Menschen verlängern können. „Es ist immer ein gutes Gefühl zu helfen.“



Mit Stammzellenspende Leben retten

Die Magdeburgerin will nun Werbung für die Stammzellspende machen. „Es sollte jedem bewusst sein, dass er damit ein Leben retten kann“, sagt sie. Insbesondere junge Menschen, allen voran Männer unter 30 Jahren, wären hier gefragt und sollten sich typisieren lassen. Das bestätigt Katrin Langer von der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD) in Dessau-Roßlau. Prinzipiell könne sich jeder zwischen 17 und 55 Jahren typisieren lassen. Als möglicher Spender wird man in der Datei dann bis zum 61. Lebensjahr geführt.



„Die meisten registrierten Spender werden nie spenden“, sagt Langer, die selbst seit 25 Jahren in der Spenderdatei registriert ist. Der Grund: Die Gewebemerkmale von Spender und Patient müssen für das Gelingen einer Stammzellübertragung fast identisch sein, um keine Abstoßungsreaktion hervorzurufen. Es gibt aber Millionen verschiedene Kombinationen. Der andere Grund: „Nur wenn sie zu 100 Prozent fit und gesund sind, lassen wir sie spenden.“ Einen passenden Spender zu finden, „ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“.



Umso wichtiger wären die Stammzellspenderdateien, die global aktiv sind. 26 davon gibt es in Deutschland. Dort können sich potenzielle Spender aufnehmen lassen. Auch am Universitätsklinikum in Magdeburg existiert eine Datei für Stammzellspender und Knochenmarkspenden. Gemein ist all diesen Dateien, dass sie für jeden Patienten, der an einer schweren Blutkrankheit leidet, einen passenden Spender finden wollen, um den Erkrankten eine zweite Chance auf Leben zu geben.