Der 1. FC Magdeburg hat seinen neuen Fanshop in der Altstadt eröffnet. Lesen Sie, was angeboten wird, welche Ideen gefragt sind und wann geöffnet ist.

Start für den neuen Fanshop des 1. FCM in Magdeburg

Magdeburg - In einem Gebäude mit barocker Fassade hat am Sonnabend der neue Fanshop des FCM eröffnet. Im Zeichen blau-weißer Kleidung und weiterer Accessoires steht ab sofort der Breite Weg 178.

Am ersten Tag des Shops ließen es sich viele FCM-Begeisterte nicht nehmen, einmal vorbeizuschauen. Bereits um 9 Uhr standen die ersten vor der Tür – obwohl sich dieser erst um 10 Uhr öffnete. Und auch als dann geöffnet war, standen die Menschen im Freien in der Schlange, um sich im Sortiment des neuen Anlaufpunkts für die Fans des Magdeburger Zweitligisten, umzuschauen.

Viel Programm zur Eröffnung des neuen FCM-Shops in der Magdeburger Altstadt

Zum Auftakt bot der Club bis 18 Uhr ein buntes Programm: Von 10 bis 13 Uhr konnten sich Kinder schminken lassen und es wurden Freigetränke wie die FCM-Brause ausgeschenkt. Am Nachmittag hatten die erst frisch aus dem zehntägigen Trainingslager aus Österreich zurückgekehrten FCM-Kapitäne Amara Condé und Baris Atik Autogramme gegeben - ebenso wie der jüngst zum Club zurückgekehrte frühere Spieler und Kapitän Christian „Beckus“ Beck.

Til Dreyer ist Leiter Merchandising des 1. FC Magdeburg. Foto: Martin Rieß

Ganz nebenbei gingen am Sonnabend bereits unzählige Fanartikel über den Ladentisch. So gab es einen limitierten Verkauf des frisch vorgestellten Heimtrikots. Til Dreyer ist Leiter Merchandising des 1. FC Magdeburg und berichtet, dass es neben den Heimtrikots ein breites Angebot aus der Hummel-Kollektion gibt. Daneben gibt es auch Textilien, die vom Club selbst gestaltet wurden, Caps, Wendehüte und Kleinigkeiten wie Zollstöcke oder Tassen. Dabei soll das Angebot in den kommenden Monaten noch erweitert werden. Dabei setzt der FCM auch ausdrücklich auf die Fans: „Wenn ihr Ideen habt, kommt auf uns zu!“, lädt Til Dreyer die Menschen ein, ihre Vorstellungen zur Erweiterung des Programms einzubringen.

Wenn ihr Ideen habt, kommt auf uns zu! Til Dreyer, Leiter Merchandising beim FCM

Der Fanshop tritt – nun wieder direkt unter der Rigide des Clubs – die Nachfolge des Geschäfts von Andreas Müller „FCM Total“ in der Otto-von-Guericke-Straße 88 an. Müller hatte als Lizenznehmer dem Verein über zwölf Jahre zuvor die Treue gehalten. Noch ist auch „FCM total“ geöffnet, hier werden die noch vorhandenen Restbestände verkauft.

FCM-Fanshop bietet gute Erreichbarkeit im historischen Ensemble

Auch wenn sich die Magdeburger Fußballfans an den Standort des bisherigen Fanshops gewöhnt haben – die neue Adresse im Breiten Weg 178 hält Til Dreyer für eine gute Wahl. „Wir sind hier sehr zentral, haben eine direkte Anbindung an das Allee-Center“, sagt er. Eine gute Erreichbarkeit zu Fuß, mit der Straßenbahn, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto sei gegeben, sagt er.

Dass man in eines der letzten Gebäude aus der Barockzeit am Breiten Weg eingezogen ist, war genau durchdacht. Ein Bekenntnis zur Geschichte Magdeburgs. Und vor diesem Hintergrund seien auch Auflagen aus dem Denkmalschutz zu verkraften, so Til Dreyer.

Für den Anfang die richtige Größe

Die Größe des neuen Fan-Shops sei für den Anfang gut gewählt, aber auch eine Erweiterung sei in Zukunft denkbar. Auf jeden Fall soll es zum Start in die Spielzeit auch ein Angebot an der MDCC-Arena geben, wozu aber noch die Planungen liefen, sagt Til Dreyer.

Lion Noel und René Frehde gehörten zu den Besuchern des Fanshops. Foto: Martin Rieß

Zu den Besuchern des Eröffnungstags im neuen Fanshop gehörten auch Lion Noel und René Frehde. Sie d haben sich hier mit zwei neuen Shirts ausgestattet. Die brauchen sie als Ausstattung, denn – soweit es die Zeit zulässt – besuchen sie die Heimspiele des FCM. Soweit es die Zeit zulässt? Lion Noel Frehde: „Ja. Wir treiben ja auch selber Sport. Beide spielen wir Fußball und Tischtennis.“ Den neuen Fanshop halten sie für interessant. „Er lädt ein mehr“, so René Frehde. Bleibt nur noch eine Frage: Welchen Platz wird der Club in der neuen Spielzeit in der Zweiten Bundesliga belegen. „Den siebten Platz“, so die Prognose von Lion Noel.

Dann hat der FCM-Fanshop geöffnet

Der FCM-Shop befindet sich im Breiten Weg 178. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, sonnabends von 10 bis 14 Uhr. Falls sich zeigt, dass andere Öffnungszeiten günstiger wären, könne das angepasst werden, so Til Dreyer.