Routen im Test Hallische Straße in Magdeburg gesperrt: So kommen Autofahrer staufrei von Sudenburg ins Zentrum

Morgens kurz nach halb acht in Magdeburg. Mitten im Berufsverkehr. Wo geht es am besten vorwärts auf dem Weg von Sudenburg in die Altstadt? Die Volksstimme hat den Test gemacht.