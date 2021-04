Staugefahr: Magdeburger Verkehrsachse bleibt ein Nadelöhr

Blick in die Kreuzung Halberstädter Straße/Leipziger Straße: Wegen Leitungsarbeiten im Bereich des Landgerichts kommt es bis Mitte Juni zu einer Sperrung der rechten Fahrspur stadtauswärts. Durch das Nadelöhr kommt es zu Behinderungen. Fahrzeugführer scheinen sich darauf einzustellen: Das Verkehrsaufkommen in den vergangenen Wochen war in den Hauptverkehrszeiten deutlich höher als am Montag und Dienstag.

Magdeburg

Die Fahrt über den Platz des 17. Juni ist eine Geduldsprobe, die Halberstädter Straße ist in Höhe des Gerichts bis zur Sudenburger Wuhne ein Nadelöhr. Fahrzeugführer und Straßenbahnen teilen sich eine Fahrspur, da die Sudenburger Hauptverkehrsader wegen Leitungsarbeiten der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) stadtauswärts nur einspurig befahr ist. Die rechte Fahrbahn ist gesperrt. Die Folge: In den Stoßzeiten bilden sich Rückstaus, die in der Spitze bis zum Hasselbachplatz reichen. Leser der Volksstimme, die diesen Bereich regelmäßig passieren, hegen den Verdacht, dass die Ampelphasen am Platz des 17. Juni sowie im Kreuzungsbereich Halberstädter Straße/Leipziger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts kürzer andauern als in Fahrtrichtung City.

Verkehrsaufkommen nicht mehr zu bewältigen

Diese Beobachtungen sind richtig, wie Stadtsprecher Michael Reif auf Nachfrage sagt. Demnach bilden die beiden Lichtsignalanlagen eine Einheit und werden gemeinsam geregelt. „Um den abfließenden Verkehr möglichst ohne Halt an der jeweils folgenden Ampel zu gewährleisten, wurde eine feste Koordinierung der Freigaben gewählt“, so Reif. Das heißt, dass die Grün-Phase der Zufahrt vom Hasselbachplatz kommend am Platz des 17. Juni kürzer ist als die Grün-Phase des abfließenden Verkehrs in Richtung Hasselbachplatz.

Diese Doppelkreuzung gehört laut Stadtverwaltung zu den wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. „Mit der Sperrung der Lastspur stadtauswärts ist das Verkehrsaufkommen in dieser Richtung nicht mehr zu bewältigen“, so der Stadtsprecher. Auch ohne die aktuellen Fahrspureinschränkungen kam beziehungsweise kommt es bei viel Verkehr häufiger zum Rückstau des Fahrzeugverkehrs bis zum Hasselbachplatz. Erschwerend wirke sich auch die Fortführung der Sperrung bis zum Abzweig Sudenburger Wuhne aus, so Reif: „Da hier der hohe Rechtsabbiegeranteil sowohl Fußgänger als auch Radfahrenden die Vorfahrt gewährt, entsteht oft bereits ein Rückstau bis zum Platz des 17. Juni.“

Gebaut wird bis Mitte Juni

Die Grün-Zeiten der einzelnen Verkehrsströme werden grundsätzlich durch den Vorrang von Straßenbahnen, dem ein Stadtratsbeschluss zugrunde liegt, und die Überschreitung der Maximalwartezeit der untergeordneten Verkehrsströme (Fußgänger etwa 120 bis 130 Sekunden) beeinflusst. Reif: „Zusätzlich wurde vor einigen Jahren die Steuerung für den Verkehr aus Richtung Hasselbachplatz kommend verändert, um die Wartezeit der Fußgänger von damals vier bis fünf Minuten auf möglichst zwei bis drei Minuten zu senken.“

Das heißt: Es bleibt kompliziert. Und bis Mitte Juni eben auch eng in Höhe der Baustelle. Die SWM setzen hier die Erneuerung einer Trinkwasserleitung fort, das Großprojekt begann 2018 im Abschnitt Kroatenwuhne. Der neue Bauabschnitt am Landgericht ist im vergangenen Jahr zwar angelaufen, musste für den Prozess gegen den Halle-Attentäter wegen Sicherheitsmaßnahmen der Polizei jedoch unterbrochen werden .