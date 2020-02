In Magdeburg wurde ein junger Mann verletzt. Er wird jetzt von der Polizei gesucht. Symbolfoto: Martin Rieß

Unbekannte haben in Magdeburg einen Mann mit einem spitzen Gegenstand attackiert. Doch sowohl von Opfer als auch Täter fehlt jede Spur.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Ungewöhnlicher Fahndungsaufruf: Die Polizei in Magdeburg sucht nach einem Mann, der am Bein verletzt worden sein soll. Ermittelt wird von Amts wegen, da es sich hier vermutlich um gefährliche Körperverletzung handelt.

Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass er am 22. Februar 2020 gegen 1 Uhr auf dem Tankstellengelände in der Hallischen Straße einen Mann bemerkte, der nach Verbandsmaterial fragte. Der Zeuge sprach den Unbekannten an und erfragte die Hintergründe.

Der Geschädigte gab an, dass er sich gegen 0.30 Uhr zwischen der Einsteinstraße und der Hegelstraße befunden hatte. Dort traf er auf zwei unbekannte Personen, welche ihm mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben sollen. Dabei wurde der Mann am Bein verletzt.

Der Zeuge bot dem verletzten Mann an, ihn in ein Krankenhaus zu fahren, was dieser ablehnte und sich lediglich nach Sudenburg fahren ließ.

Der unbekannte Geschädigte wurde wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß,

augenscheinlich 17 bis 19 Jahre alt,

schlanke Gestalt,

blonde, kurze Haare,

bekleidet mit einer Jeanshose, dunklem Pullover und auf einem Basecap.

Die Polizei bittet den unbekannten Geschädigten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter 0391/546-3292 zu melden.