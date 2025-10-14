Ein Magdeburger Restaurant und Cateringanbieter ist erneut international ausgezeichnet worden. Was den Preisträger „Zauberküche“ so besonders macht.

Eine der besten Locations im deutschsprachigen Raum

Die Urkunde für den Stilpunkte Award für die "Zauberküche" in Magdeburg - hier mit dem Preis 2024.

Magdeburg - Die „Zauberküche“ in Magdeburg gilt bei Kunden und Kennern als eine der besten Adressen, wenn es um Gastronomiekonzepte geht. Mit ihrem Sitz im Jahrtausendturm im Elbauenpark bietet sie nicht nur eine ansprechende und interessante Location. Sie kann auch mit ihren Angeboten überzeugen.