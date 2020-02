Einbrecher sind in ein Magdeburger Restaurant eingebrochen. Die Unbekannten entwendeten Wertsachen.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Magdeburger Restaurant in der Klausenerstraße eingedrungen. Die Einbrecher hebelten hierzu eine Seitentür des Restaurants im Stadtteil Sudenburg auf und verschafften sich damit Zutritt zum Gastraum.

Aus dem Restaurant entwendeten die Täter ein Tablet sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.