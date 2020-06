In Magdeburg wurde am Mittwoch in mehrere Gewerberäume eingebrochen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Erneut wurden der Polizei Einbrüche in Gewerberäume gemeldet. In einem Fall knackten die Täter sogar einen Tresor.

Magdeburg (vs) l Am Mittwoch brachen unbekannte Täter in zwei Häuser in den Magdeburger Stadtteilen Altstadt und Neue Neustadt ein. Der erste Einbruch wurde am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr festgestellt. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufbrechen eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Verkaufseinrichtung im Breiten Weg. Im Inneren brachen die Einbrecher einen Tresor auf. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

In der Salvador-Allende-Straße kam es zu einem weiteren Einbruch. In diesem Fall verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmenobjekt und entwendeten eine Werkzeugkiste. Eine genaue Schadensauflistung steht in beiden Fällen noch aus. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.