In Magdeburg wurde am Donnerstag in mehrere Wohnungen in den Stadtteilen Alte Neustadt und Neue Neustadt eingebrochen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Am Donnerstagmorgen wurden der Magdeburger Polizei mehrere Einbrüche in Wohnungen in der Grünstraße und in der Ottenbergstraße angezeigt.

Magdeburg (vs) l Der Polizei wurden am Morgen des 16. Juli 2020 mehrere Wohnungseinbrüche in verschiedenen Stadtteilen von Magdeburg gemeldet. So zeigte laut einer Pressemitteilung der Polizei, am Donnerstag gegen 6.30 Uhr ein 35-jähriger Magdeburger den Einbruch in seine Wohnung im Stadtteil Neue Neustadt an. Außerdem wurde in dem Mehrfamilienhaus in der Grünstraße noch in die Nachbarwohung eingebrochen, berichtete die Polizei. An den Türen der Wohungen fand die Polizei Einbruchsspuren und geht deshalb davon aus, dass die Türen gewaltsam geöffnet wurden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Wohnungen nichts gestohlen. Angaben zum entstandenen Schaden machte die Polizei nicht.

Wohnungseinbruch in Alte Neustadt

Ein weiterer Wohnungseinbruch wurde am Donnerstag in der Ottenbergstraße im Stadtteil Alte Neustadt zwischen 6.10 und 8.45 Uhr begangen, so die Polizei. Der 36-Jährige Bewohner sei am frühen Morgen im Neustädter See schwimmen gegangen und habe nach dem Bad festgestellt, dass Unbekannte seine Kleidung am Ufer durchwühlt hatten. Nach Angaben des Magdeburgers gegenüber der Polizei haben die Täter dabei den Wohungsschlüssel gestohlen. Nachdem der Mann mit einem Zweitschlüssel seine Wohnung geöffnet hatte, stellte er fest, dass mehrere Schubladen durchsucht wurden.

Die Einbrecher haben unter anderem einen Laptop, eine PlayStation, ein Mobiltelefon sowie persönliche Dokumente entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.