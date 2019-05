Das Gleisbett im Nordabschnitt des Breiten Wegs in Magdeburg ist so schadhaft, dass es ausgetauscht werden muss. Foto: Martin Rieß

Im Nordabschnitt des Breiten Wegs in Magdeburg werden Gleise getauscht. Deshalb werden Straßenbahnen umgeleitet.

Magdeburg l Die Magdeburger Verkehrsbetriebe erneuern die Gleise auf dem Breiten Weg auf einer Länge von rund 450 Metern zwischen Julius-Bremer-Straße und Universitätsplatz. Das bedeutet für die Bauzeit zwischen dem 4. Juli und 13. Oktober 2019 erhebliche Veränderungen für den Straßenbahnverkehr.

Der Untergrund und die Schienen wurden zuletzt 1992 erneuert und sind vollkommen verschlissen. Beides wird ausgetauscht. Geschaffen werden Rasengleise wie in der Wiener Straße mit barrierfreien Übergängen. Außerdem werden die Haltestellen in Sachen Barrierefreiheit auf den neuesten Stand gebracht. Die Haltestelle Opernhaus für die Fahrtrichtung Norden wird an die Große Steinernetischstraße verschoben, so dass sich der Weg zwischen ihr und der Bushaltestelle verkürzt.

Knapp 4,6 Millionen Euro Kosten

Die Kosten betragen knapp 4,6 Millionen Euro. 75 Prozent werden durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Den Norden und Süden der Stadt Magdeburg verbinden in der Bauzeit nur noch die Bahnen der Linie 9 und die wenigen Bahnen der Linie 8, die an Schultagen fahren. Alle anderen Linien werden geteilt. Die Straßenbahnen sind auf der Umleitung etwa 15 Minuten länger unterwegs als bislang.

Nord-Umstieg in der Listemannstraße

Im Norden ist die Listemannstraße zentraler Umstiegspunkt auch zu den Bussen des Schienenersatzverkehrs. Hier kommen die Bahnen der Linie 10 aus Richtung Barleber See an und fahren weiter als Linie 2 in die Alte Neustadt. Eine entsprechende Weiterfahrt gibt es für die Bahnen der Linie 2 aus der Alten Neustadt kommend in Richtung Barleber See als Linie 10.

Die Linie 1 wird von Ikea kommend an der Listemannstraße zur Linie 6 in Richtung Herrenkrug. Auch hier gibt es in der Gegenrichtung einen Linienwechsel.

City Carré als Umsteigestation im Süden

Im Süden fährt die Linie 10 ab Sudenburg über die Otto-von-Guericke-Straße bis zum City Carré und dann weiter als Linie 2 über den Breiten Weg nach Westerhüsen. Ein entsprechender Wechsel erfolgt auch in der Gegenrichtung.

Die Linie 1 wird aus Stadtfeld über Westring und Breiten Weg kommend an der Haltestelle City Carré zur Linie 6 und fährt weiter in Richtung Leipziger Chaussee. Auch hier erfolgt in der Gegenrichtung ein entsprechender Wechsel der Linien am City Carré.

Schleife mit der Linie 5

Die Linie 5 fährt während der Bauzeit von Diesdorf über Westring kommend über den Hasselbachplatz, den Breiten Weg in die Ernst-Reuter-Allee zum City Carré und zurück über die Otto-von-Guericke-Straße nach Diesdorf.

Unverändert bleibt die Führung der Linien 3 und 4. Die Haltestelle Allee-Center wird nur noch von Bahnen der Linien 4, 8, 9 von Bussen sowie den Nachtlinien N1 und N2 bedient.

41er Bus als Schienenersatzverkehr

Mit Bussen gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen den zentralen Umsteigepunkten Listemannstraße und City Carré. Die Linie 41 fährt als Ringverkehr von der Listemannstraße mit Stopp an der Ersatzhaltestelle Opernhaus, an der Weitlingstraße, durch die Julius-Bremer-Straße mit Ersatzhaltestelle Alter Markt weiter zum City Carré und zurück über die Haltestellen Allee-Center und St. Petri zur Listemannstraße. In diesen Bussen sind die Kurzstreckenfahrten kostenlos.

Auch die Linie 73 wird geändert. Vom Olvenstedter Platz aus kommend, führt die Strecke über die Virchowstraße zum City Carré und weiter über Allee-Center und St. Petri in Richtung Wissenschaftshafen. In der Gegenrichtung hält der Bus nach dem Stopp bei St. Petri an der Ersatzhaltestelle Alter Markt und in der Virchowstraße, um ab Universitätsplatz wieder zur regulären Route in Richtung Olvenstedter Platz zu gelangen.

Straßenbahn im Nachtverkehr

Wegen der Baustelle in der Schönebecker Straße rollt die Nachtlinie N2 derzeit als Straßenbahn. Da die Fortsetzung der Linie als Straßenbahn auf der Linie N8 wegen der Baustelle auf dem Nordabschitt aber nicht möglich ist, fahren die Bahnen ab Allee-Center aus Westerhüsen kommend als Linie N1 nach Cracau und in den Herrenkrug. In der Gegenrichtung wechseln die Bahnen der Linie N1 entsprechend auf die N8. Die Bahnen halten an der Haltestelle Allee-Center, die Busse weiterhin am Alten Markt.

Betroffen von der Baustelle sind auch die Fußgänger im Nordabschnitt des Breiten Wegs. Auf beiden Seiten können sie zwar die Wege in der Fußgängerzone benutzen. Ein Überqueren der Baustelle ist für sie ebenso wie für Autofahrer auf der Großen Steinernetischstraße während der kompletten Bauzeit nicht möglich.