Sprengstoffexperten waren in einer Magdeburger Wohnung im Einsatz. In der Nähe des Hassels sind die Straßen wieder frei.

Magdeburg l Bei einer offiziellen Durchsuchung einer Magdeburger Wohnung in der Otto-von-Guericke-Straße sind Polizeibeamte am Morgen des 5. Februar 2019 auf ein Labor gestoßen. Sprengstoffexperten waren vor Ort, um zu prüfen, um welche Substanz es sich handelt. "Generell birgt so ein selbsthergestelltes Laborat natürlich immer eine ziemlich hohe Gefahr", sagte Marco Kopitz von der Polizeiinspektion Magdeburg.

In einem Radius von etwa 300 Metern wurden die Straßen am Hasselbachplatz in Magdeburg gesperrt. "Eine Evakuierung der Anwohner ist geplant, so dass wir die Substanz gefahrenfrei bergen können", sagte Kopitz. Kurze Zeit später jedoch folgte Entwarnung. Die Straßen wurden wieder freigegeben, da von der Substanz keine Gefahr ausgehe, wie die Polizei Magdeburg bei Twitter verkündete.

Die Straßenbahnen der Linien 4, 6 und 10 fuhren bis kurz vor 14 Uhr nicht durch die Otto-von-Guericke-Straße, sondern wurden durch den Breiten Weg umgeleitet. Die Haltestellen City Carré, Verkehrsbetriebe und Haeckelstraße/Museum wurden in dieser Zeit nicht bedient.