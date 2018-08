In Magdeburg sind ein Motorradfahrer und ein Fußgänger zusammengestoßen. Beide wurden schwer verletzt.

Magdeburg l Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag, 31. Juli 2019, auf der Halberstädter Straße in Magdeburg ereignet. Gegen 13.15 Uhr war dort ein Motorradfahrer ungebremst mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Nach ersten Informationen wollte der 62-Jährige die Straße überqueren, als er erfasst wurde. Besonders dramatisch - keine 50 Meter entfernt befindet sich eine Fußgängerampel. Der Aufprall war so heftig dass der 49-jährige Motorradfahrer in einen parkenden Transporter schleuderte. Sein Helm landete rund 10 Meter entfernt auf einem Fußweg. Laut Polizei kamen beide mit schwersten Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser. Zur Unfallaufnahme wurde ein Hubschrauber eingesetzt, der die Unglücksstelle dokumentierte. Die Straße musste für rund anderthalb Stunden vollgesperrt werden.