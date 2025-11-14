Das Nachtangebot an Bus und Bahn wird in einem Konzept für die Entwicklung des ÖPNV in Magdeburg in Frage gestellt. Wie sieht es in anderen deutschen Städten aus?

Streichungen im Nachtverkehr? So fahren die MVB im Vergleich zu anderen Städten

Magdeburg. - Das Konzept „Strategische Neuausrichtung ÖPNV“ sorgt in Magdeburg für Diskussionen. Denn dieses soll die Grundlage sein, um die ausufernden Kosten von Bus und Bahn in den Griff zu bekommen. Unter anderem ist von Einschränkungen im Nachtverkehr die Rede. Wie steht Magdeburg im Vergleich zu anderen Städten da?