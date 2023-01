Auf seiner Januar-Sitzung hatte der Magdeburger Stadtrat über einen Antrag der CDU-Fraktion zum Thema Barrierefreiheit am Hauptbahnhof zu entscheiden. In der Verwaltung ist diese bereits Thema.

Streifen für die Barrierefreiheit am Magdeburger Hauptbahnhof

Streifen zu den Haltestellen am Hauptbahnhof sollen die Barrierefreiheit fördern.

Magdeburg - Zwar gibt es auf dem Willy-Brandt-Platz in Magdeburg Streifen, die Menschen mit einer Behinderung die Orientierung und das Vorankommen erleichtern sollen. Doch immer wieder gibt es Kritik daran. Die CDU-Ratsfraktion hatte das Thema für die Januar-Sitzung des Magdeburger Stadtrats in einen Antrag gegossen. Der Willy-Brandt-Platz solle mindestens zwei barrierefreie Wege-Streifen mit jeweils einer Mindestbreite von zwei Metern erhalten, die vom Ausgang des Hauptbahnhofes zu den beiden Straßenbahnhaltestellen und zum City-Carré führen, so die Forderung der Christdemokraten.