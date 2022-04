Streik: Am Montag stehen Busse und Bahnen in Magdeburg still

Betrieb an der Haltestelle Hasselbachplatz. Am 4.10.2021 sollen die Bahnen in Magdeburg im Depot bleiben – es wird gestreikt.

Magdeburg - Magdeburger und ihre Gäste müssen am Montag auf andere Verkehrsmittel umsteigen oder zu Fuß gehen, um in der Stadt mobil zu bleiben. Die Beschäftigten der MVB treten in den angekündigten Streik und folgen damit dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Diese hatte die rund 800 MVB-Beschäftigten mobilisiert, am Montag die Arbeit niederzulegen.