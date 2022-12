Ikea-Mitarbeiter in Magdeburg streiken für Tarifvertrag

Bei Ikea in Magdeburg wird gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Das Möbelhaus ist am Freitag trotzdem geöffnet.

Mitarbeiter von Ikea in Magdeburg streiken vor dem Möbelhaus. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen.

Magdeburg - Beschäftigte des Möbelhauses Ikea in Magdeburg haben am Freitag (16. Dezember 2022) die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag und auch für Sonnabend zum ganztägigen Streik aufgerufen. Etwa 20 Mitarbeiter haben sich am Freitag beteiligt. Das Möbelhaus ist dennoch geöffnet.