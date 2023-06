Am Ikea Magdeburg wird gestreikt. Neben Mitarbeitern des Möbelhauses fordern Einzelhandelskollegen von Marktkauf, Kaufland und E-Center aus mehreren Städten Sachsen-Anhalts mehr Lohn.

Magdeburg - Vor der Magdeburger Ikea-Filiale wird am 24. Juni 2023 gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu die Mitarbeiter im Einzelhandel aufgerufen, um Druck auf die Arbeitgeber für die nächste Runde der Tarifverhandlungen am 4. Juli in Leipzig zu erhöhen.