Streik gegen MVB: Busse und Straßenbahnen stehen in Magdeburg still

Verdi fordert mehr Lohn. Daher läuft am 26.8.2022 ein Warnstreik gegen die MVB in Magdeburg, Weite Teile des öffentlichen Personennahverkehrs stehen still.

Verdi streikt am 26. August gegen die MVB in Magdeburg.

Magdeburg - In Magdeburg geht bei Bus und Straßenbahn seit den frühen Morgenstunden des 26. August 2022 gar nicht mehr. Grund: Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zum Streik aufgerufen. Die meisten Menschen waren in den Tagen zuvor unter anderem durch Beiträge in der Volksstimme informiert worden, so dass die Lage an den Haltestellen ab dem frühen Morgen ruhig blieb. Doch was bedeutet der Streik? Welche Alternativen haben die Fahrgäste?