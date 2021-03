Etwa 80 Mitarbeiter streikten am Unterhorstweg in Magdeburg. Foto: Christina Bendigs

Die Gewerkschaft IG Metall hat heute am Unterhorstweg gestreikt. Die Beteiligten fordern vier Prozent mehr Lohn und Zukunftstarifverträge.

Magdeburg l „Ab in die Tonne!“ gehöre das Angebot der Arbeitgeber an die IG Metall, das in der dritten Verhandlungsrunde zu neuen Tarifverträgen unterbreitet worden sei. Das jedenfalls forderten Mitarbeiter der beiden Unternehmen Weber Magdeburg GmbH und MTU Technologies, die am 3. März am Unterhorstweg in Magdeburg für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt haben.



Gewerkschafter Axel Weber, der an der dritten Verhandlungsrunde teilgenommen habe, informierte über das Angebot. Demnach hätten die Arbeitgeber für das laufende Jahr keine Verbesserungen an, 2022 soll es im ersten Halbjahr eine Einmalzahlung geben, im zweiten Halbjahr eine Entgelterhöhung. Konkrete Zahlen seien jedoch trotz mehrfacher Nachfrage nicht genannt worden. „Da grinst man uns an und schweigt“, sagt Weber, der sich über die Haltung der Arbeitgeber-Seite ärgert, die abgewandt und desinteressiert sei.



Die Gewerkschafter fordern vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten, außerdem Zukunftstarifverträge, in denen Leitplanken zur langfristigen Sicherung der Unternehmen und Arbeitsplätze vereinbart werden sollen. Diese sollten nicht allein die Unternehmer, sondern auch Gewarkschaften, Verbände und Arbeitnehmer mitgestalten. Die Forderung nach Zukunftstarifverträgen erfolge vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Mbilitäts- und Energiewende. Unter anderem fordern die Gewerkschaften, dass Betriebe nicht nur selbst ausbilden, sondern Auszubildende und Dualstudierende eine Übernahmegarantie erhalten - nicht nur wie aktuell für ein Jahr, sondern unbefristet. Auf diese Weise wolle die Gewerkschaft verhindern, dass in einigen Jahren wieder „das Gejammer um fehlende Fachkräfte laut wird“.



Arbeitnehmer wollen ein Stück vom Kuchen

„Unserem Unternehmen geht's gut“, sagt ein Mitarbeiter der Firma MTU Technologies, „das muss auch verteilt werden.“ Zwar seien die Arbeitsbedingungen in Ordnung, dennoch werde es Zeit, „dass sie ein bisschen was drauf packen“, sagt der Mitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden möchte. „Wenn die Lebenshaltungskosten steigen, wollen wir auch ein Stück vom Kuchen“, sagt ein Mitarbeiter der Weber Magdeburg GmbH, der ebenfalls nicht namentlich genannt werden möchte. Intern zeichneten sich wirtschaftliche Schwierigkeiten ab. „Wir wollen zeigen, dass wir kampfbereit sind“, sagt er.



Axel Weber wünscht sich bei den Verhandlungen eine Atmosphäre gleichberechtigter Partner. Gerade in diesen Zeiten sei Sozialpartnerschaft wieder wichtig. Es sollten nicht alle Risiken auf die Arbeitnehmer abgewälzt werden. Symbolisch versenkte er ein Paket mit dem Angebot der Arbeitgeber im Müll und rief die Streikenden dazu auf, sich auf weitere Streiks einzustellen.



2018 waren die Endgeldtabellen der Arbeitnehmer zuletzt erhöht worden. 2019 habe es eine Einmalzahlung gegeben, 2020 war vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auf Verhandlungen verzichtet worden und stattdessen eine Einmalzahlung zum Ausgleich von Kurzarbeitergeld vereinbart worden. Da aber die Industrie bislang gut durch die Pandemie gekommen sei und die Hauptlast derzeit beim Dienstleistungssektor liege, hätten sich die Gewerkschaften entschlossen, wieder Forderungen aufzumachen.



Solidarität mit Streikenden

Katrin Skirlo als Geschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Bereich Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt machte den Streikenden Mut und richtete die Grüße anderer Gewerkschaften aus. Solidarität sei wichtig. Das Angebot der Arbeitgeberseite bezeichnete sie als „Nichts“. Sie forderte mehr Wertschätzung der Mitarbeiter, die täglich an den Werkbänken ihren Mann oder ihre Frau stehen würden und die Profite der Unternehmen sicherten. Diese Wertschätzung müsse sich darin äußern, dass Arbeitnehmer bei der Gestaltung der Zukunft in den Betrieben einbezogen werden.