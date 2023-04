In Magdeburg ist die Filiale von Ikea am Gründonnerstag bestreikt worden. Der Geschäftsbetrieb lief allerdings weiter. Ziel des Streiks ist ein Zukunfstarifvertrag.

Magdeburg - Die Gewerkschaft Ver.di hat am Gründonnerstag Ikea-Beschäftigte in Sachsen-Anhalt an den Standorten Magdeburg und Günthersdorf bei Halle zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Die Beschäftigten fordern einen Zukunftstarifvertrag des Möbelgiganten Ikea. Was ein Vollzeit-Mitarbeiter derzeit bei Ikea verdient.