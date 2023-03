Magdeburg - In Magdeburg werden die Erstklässler seit Jahren nach einem Prinzip der dynamischen Schulbezirke den Grundschulen zugeordnet. Ziel ist es, dass die Schulwege aller Grundschüler in ihrer Gesamtheit so kurz wie möglich sind, die Klassen möglichst klein und alle Schulen in ihrem Bestand gesichert sind. In aufwendigen mathematischen Prozessen werden dazu vom Statistikamt alle paar Jahre die Schulbezirke neu ausgerechnet. In der Regel gibt es kleinere Verschiebungen im Randbereich. Doch wenn eine neue Schule hinzukommt oder neue Kapazitäten geschaffen werden, können die Verschiebungen gravierend sein. Ein solcher Fall ist in diesem Jahr der Anlass für Streit zwischen Stadträten und Verwaltung, für verärgerte Eltern und dafür, dass der Bildungsausschuss dem Vorschlag der Verwaltung die Unterstützung versagt hat.

