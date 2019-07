In Magdeburg sucht die Polizei einen Messerstecher. Er hatte nach einem Streit einen anderen Mann angegriffen.

Magdeburg l In der Nacht zum Dienstag, den 30. Juli 2019, endete gegen 1 Uhr ein Streit zweier Männer in der Walbecker Straße mit einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein Messer zum Einsatz kam.

Im Bereich der Walbecker Straße/Hohendodeleber Straße waren ein 21-jähriger Mann aus Bad Salzungen sowie ein 19-jähriger Halberstädter in Streit geraten. In der Folge nahm der 19-Jährige ein Messer aus seiner Gürteltasche und stach dem 21-jährigen Mann damit in den Arm. Der 21-Jährige flüchtete in einen Hauseingang in der Hohendodeleber Straße und informierte von dort aus selbstständig den Rettungsdienst. Er musste zur Behandlung der Stichwunde ins Krankenhaus gebracht werden. Der 19-jährige Beschuldigte entfernte sich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu den genauen Hintergründen der Tat.