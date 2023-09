Gestern zwischen 15.30 und 16 Uhr hat die Volksstimme gezählt. 45 Radfahrer bogen wie hier im Bild ordnungsgemäß in den Breiten Weg auf die Fahrbahn ein. Fünf fuhren illegalerweise auf den Fußweg. Zwei weitere fuhren in den Fußweg und hielten kurz danach vor einem Geschäft. Mit dem Fahrrad waren ein Vater und sein Kind auf dem Fußweg unterwegs – dies aber angesichts des Alters des Kindes von weniger als acht Jahren durchaus den Regeln entsprechend. Vier weitere Radfahrer fuhren verbotenerweise nicht nur auf dem Fußweg – das dann aber auch noch in der falschen Richtung.

Foto: Martin Rieß