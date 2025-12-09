Die Idee klingt einfach: Mehr Spuren, weniger Stau. Doch im Magdeburger Stadtrat gab es klare Gegenargumente zum Ausbau der Theodor-Kozlowski-Straße. Was dahinter steckt.

Auf der Theodor-Kozlowski-Straße in Magdeburg staut sich der Verkehr immer wieder.

Magdeburg. - Erst ist sie vierspurig, dann wird sie zweispurig – und damit zur Staufalle. Die Theodor-Kozlowski-Straße in Magdeburg ist stark frequentiert. Der Platz wäre da, sie auf einer Länge von 800 Metern vierspurig auszubauen. Doch die Idee wird im Stadtrat kritisch gesehen.