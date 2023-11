Die Freigabe des neuen Strombrückenzugs in Magdeburg rückt immer näher. Doch damit wird zugleich eine Buslinie eingestellt. Damit tut sich eine Versorgungslücke auf. Was die Stadt dazu sagt.

Strombrückenzug in Magdeburg: Kein Anschluss für den Werder

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Seit September 2021 ist die Buslinie 46 im Einsatz. Sie wurde eingeführt, um den Anwohnern am südlichen Werder sowie am Heumarkt eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zu sichern.