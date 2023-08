Wohin entwickeln sich die Strompreise in Magdeburg? Für die SWM und am Ende natürlich ihre Kunden spielen die Marktpreise, aber auch Netzentgelte eine Rolle.

Wie geht es mit den Strompreisen in Magdeburg weiter?

Magdeburg - Seit 2022 sind die Energiepreise explodiert, nachdem kein billiges Gas mehr aus Russland nach Deutschland geliefert wurde. Das hatte auch Folgen für die Strompreise. In Spitzenzeiten waren die Preise für Neukunden auf mehr als 50 Cent pro Kilowattstunde gestiegen, was in bestimmten Grenzen durch die Strompreisbremse abgefedert wurde – für Privatkunden mit einem Preislimit von 40 Cent pro Kilowattstunden für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Inzwischen aber sind die Marktpreise für die Stromlieferanten deutlich gesunken – und trotzdem flatterten bei Magdeburgern immer wieder Rechnungen mit den Städtischen Werken Magdeburg (SWM) als Absender und mit steigen Preisen pro Kilowattstunde ins Haus. Wie kommt das?