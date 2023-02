Otto-von-Guericke-Universität Studentinnen zeigen auf, wo künftig in Magdeburg Bücherschränke zu finden sein sollen

Nachhaltig, sozial und kulturell - so sollen Bücherschränke in Magdeburg wirken. Zwei Studentinnen haben ein Konzept entwickelt. Die ersten Schränke sollen noch in diesem Jahr stehen. Das sind einige Orte, an denen sie vorgeschlagen sind: