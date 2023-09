Sturm knickt junge Bäume in Magdeburg um - so geht es nun weiter

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wer von der Seehäuser Straße aus in die Pappelallee geht, hat schon seit einiger Zeit einen ungewöhnlichen Anblick. Einige der dort vor gut zwei Jahren gepflanzten Jungbäume wachsen nicht mehr kerzengerade in die Höhe, sondern stehen reichlich windschief am Wegesrand. Etliche liegen sogar ganz um. Warum ist das so und kann keiner etwas dagegen unternehmen, wunderte sich eine Anwohnerin jetzt am Telefon der Volksstimme-Lokalredaktion. So lange lägen einige der umgestürzte Bäume nun schon da und niemand kümmere sich, erklärte die Leserin.