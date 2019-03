Die Getec-Arena in Magdeburg wurde durch den Sturm beschädigt, sodass die Michael Jackson-Revival Show "Beat it!" abgesagt werden musste. Archivfoto: flickr.com/Torsten Maue

Die Getec-Arena Magdeburg ist in Folge des Sturms von der Feuerwehr gesperrt worden. Die "Beat it"-Show wurde bereits abgesagt.

Magdeburg l Die Getec-Arena in Magdeburg wurde durch den Sturm am Montag so schwer beschädigt, dass die Michael-Jackson-Revival Show "Beat it!" für Montagabend abgesagt werden musste.

Dies teilte der Veranstalter am Montagnachmittag mit. Die Feuerwehr hatte die Halle nicht freigegeben. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Einen Ersatztermin will der Veranstalter im Laufe der Woche mitteilen.