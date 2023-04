Magdeburg (us) - Der Survival-Experte Fritz Meinecke verzeichnet überragende Klickzahlen auf YouTube mit seinen Videos zu "7 vs Wild". Doch der durchaus umstrittene Magdeburger polarisiert immer wieder.

Vor allem in den Sozialen Medien hat er nicht nur ein gewaltiges Fan-Publikum und teilt mit ihm Ausschnitte aus seinem Leben. Vielmehr gibt er auf Instagram und Co. auch seine klare Meinung zum Besten. Diesmal wurde Meinecke von seinen Followern nach dem Verbleib der Frauen gefragt, während er und seine Kollegen sich in der Wildnis durchschlagen. So wollte ein Nutzer unter #FragFritz wissen: "Ihr Männer seid immer nur in der Wildnis zu sehen. Was sagen eure Frauen dazu? Wo sind die?"

Meineckes Frau: Keine Meinung, Wäsche waschen

Darauf antwortete Meinecke in seinem Reel hemdsärmelig, dass "die Weiber" da seien, wo sie hingehörten. Nämlich? "In der Küche am kochen, Wäsche waschen oder putzen. Die haben draussen nichts zu suchen." Eine Ausnahme gebe es allerdings: "Außer sie wollen sich mal 5 Euro dazu verdienen, dann gibts auch mal ein Freigang." Was die Frauen dazu sagen würden, interessiere aber keinen. Sie hätten ohnehin "alle keine eigene Meinung".

Dass er all dies allerdings nicht ernst meine, räumt der 34-Jährige in einem winzigen Text-Feld am Rande des Beitrags ein. Ohnehin würden nur 50 Prozent der Nutzer seinen Humor verstehen.

Meinecke ist ausgebildeter Bankkaufmann und einer der erfolgreichsten deutschen Medienprofis auf der Video-Plattform YouTube.