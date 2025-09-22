weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
Der Dom ist Magdeburgs weithin sichtbares Wahrzeichen und Touristenmagnet. Jetzt soll er ein paar Untermieter bekommen. Was hinter einer süßen Idee steckt.

Von Ivar Lüthe 22.09.2025, 06:15
Astrid Kuscher vom Domverein zeigt, wo im Südschiff des Magdeburger Doms bald Untermieter einziehen sollen.
Astrid Kuscher vom Domverein zeigt, wo im Südschiff des Magdeburger Doms bald Untermieter einziehen sollen. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Magdeburg ist für seinen Dom bekannt. Touristen reisen extra an die Elbe, um die erste gotische Kathedrale Deutschlands und die Gräber von Otto dem Großen und seiner Ehefrau Editha zu besichtigen. Nun hat der Domverein eine süße Idee und sammelt dafür Spenden.