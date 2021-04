SWM-Baustelle im Magdeburger Westring sorgt für ungewollten Schleichverkehr

Magdeburg

In der Fröbelstraße in Magdeburg-Stadtfeld wird es derzeit mitunter noch enger, als es dort ohnehin schon ist. Wie Anwohner berichten, nutzen viele Autofahrer die Anliegerstraße, um die aktuelle Baustelle auf dem Westring zu umfahren. Zwischen Liebknechtstraße und Spielhagenstraße gibt es dort in Richtung Norden aktuell kein Durchkommen.

Die offiziell ausgeschilderte Umleitung für die Sperrung führt eigentlich über die Beimsstraße. Nur wird das von einigen Autofahrern entweder übersehen oder einfach ignoriert. Die Folge: eine verstopfte Fröbelstraße.

Arbeiten dauern bis August

Im Sinne der Anwohner bleibt zu hoffen, dass die Umleitung besser akzeptiert wird. Denn wie Cornelia Kolberg, Sprecherin der Städtischen Werke Magdeburg (SWM), auf Volksstimme-Anfrage mitteilt, wird die Baustelle im Westring noch mindestens bis Mitte August bestehen. Die entsprechende Genehmigung der Sperrbehörde liegt vor, erklärt sie.

Die Baumaßnahme steht in Verbindung mit der neuen Fernwärmetrasse, die von der Steinkuhle bis in die Beimssiedlung quer durch Stadtfeld verlegt wird. „In diesem Bereich wird die Haupttrasse für den Bereich rund um den Schlachthof und Anlieger verlegt“, erläutert Cornelia Kolberg.

Sie kann auch nur darauf hinwiesen, dass die ausgewiesene Umleitung über die Beimsstraße führt und der Schleichverkehr durch die Fröbelstraße nicht erwünscht ist.