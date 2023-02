Die Bauarbeiten für die neue Synagoge in Magdeburg machen Fortschritte. Es ist bereits die zweite Etage erreicht.

Bauen in Magdeburg

Magdeburg - Der Bau der neuen Synagoge an der Julius-Bremer-Straße hat das zweite Obergeschoss erreicht und Projektleiterin Antje Wilke ist optimistisch, dass in vier Wochen der Rohbau steht. Das sagte sie am Rande eines Vor-Ort-Termins.