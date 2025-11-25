Der Tod betrifft jeden Menschen, ist aber oft weder für Erwachsene, noch für Kinder ein leichtes Thema. Die Magdeburger Trauerbegleiterin Kirsti Gräf gibt Tipps, die Angst lindern und Tabus brechen sollen.

Tabus brechen: Wie man mit Kindern über den Tod sprechen kann

Mit Büchern und bunten Bildern klärt Kirsti Gräf (r.) Kinder und Jugendliche über den Tod auf. An der Magdeburger Grundschule von Anja Leiß gibt es solche Kurse seit 15 Jahren.

Magdeburg. - Mit vielen stillen Feiertagen wie Allerheiligen und dem Volkstrauertag gilt der November als Monat des Gedenkens an die Toten. Hinzu kommt in Magdeburg aktuell der Prozess um den Weihnachtsmarkt-Attentäter, der sechs Menschen getötet und Hunderte schwer verletzt hat. Kinder haben zum Thema Tod teils viele Fragen, die Erwachsene oft nicht beantworten können. Hier setzt Kirsti Gräf, Leiterin des Trauerinstituts der Pfeifferschen Stiftungen, an: Sie leitet Kurse zum Thema „Letzte Hilfe“ und hat Tipps, wie man mit Kindern über den Tod reden kann.