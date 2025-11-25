Trauerbegleiterin gibt Tipps Tabus brechen: Wie man mit Kindern über den Tod sprechen kann
Der Tod betrifft jeden Menschen, ist aber oft weder für Erwachsene, noch für Kinder ein leichtes Thema. Die Magdeburger Trauerbegleiterin Kirsti Gräf gibt Tipps, die Angst lindern und Tabus brechen sollen.
Magdeburg. - Mit vielen stillen Feiertagen wie Allerheiligen und dem Volkstrauertag gilt der November als Monat des Gedenkens an die Toten. Hinzu kommt in Magdeburg aktuell der Prozess um den Weihnachtsmarkt-Attentäter, der sechs Menschen getötet und Hunderte schwer verletzt hat. Kinder haben zum Thema Tod teils viele Fragen, die Erwachsene oft nicht beantworten können. Hier setzt Kirsti Gräf, Leiterin des Trauerinstituts der Pfeifferschen Stiftungen, an: Sie leitet Kurse zum Thema „Letzte Hilfe“ und hat Tipps, wie man mit Kindern über den Tod reden kann.