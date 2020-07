Nach dem Überfall auf eine Magdeburger Spielothek wurde der Täter gefasst. Der 38-Jährige kam direkt ins Gefängnis.

Magdeburg (vs) l Nach einem Überfall auf eine Spielothek in Magdeburg am 18. Juli 2020 kam der 38-jährige Täter direkt ins Gefängnis, wie die Polizeiinspektion Magdeburg informiert. Der Mann hatte die Einrichtung im Stadtteil Sudenburg gegen 10 Uhr durch den Hintereingang betreten. Er bedrohte eine 48-jährige Mitarbeiterin und forderte von ihr Bargeld.

Während sich der Mann über die Kasse beugte, drückte die Frau einen Notrufknopf. Der Räuber geriet in Panik und riss die Kasse heraus, so dass das Geld auf den Boden verteilt wurde. Während er die Scheine einsammelte, rief die Mitarbeiterin der Spielothek lautstark um Hilfe.

Ein 52-jähriger Zeuge eilte ihr zu Hilfe und wollte den Mann festhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen und flüchtete. Die alarmierte Polizei konnte ihn jedoch bereits kurze Zeit später ganz in der Nähe festnehmen. Sowohl die Pistole als auch die Beute konnten sichergestellt werden. Der polizeibekannte 38-Jährige gab daraufhin den Überfall zu.

Am Sonntagmittag wurde er dem Amtsrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft hatte Haft wegen schweren Raubes beantragt. Das Gericht folgte dem, so dass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.