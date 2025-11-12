weather wolkig
  4. Magdeburg plant Taskforce: Neue Einheit soll Brennpunkte schneller säubern

Müll, Lärm und Unsicherheitsgefühl Brennpunkt im Visier: Magdeburg plant Taskforce für Ordnung

Illegale Müllablagerungen und wachsende Sorgen um Sicherheit: In der Neuen Neustadt in Magdeburg soll eine neue Einheit schnelle Lösungen bringen. Was steckt dahinter?

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 12.11.2025, 10:47
Müll am Moritzplatz in der Neuen Neustadt in Magdeburg. Kein seltenes Bild, sondern Alltag. Hier soll sich etwas ändern.
Müll am Moritzplatz in der Neuen Neustadt in Magdeburg. Kein seltenes Bild, sondern Alltag. Hier soll sich etwas ändern. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Illegale Müllablagerungen, Lärm und ein wachsendes Unsicherheitsgefühl: Die Neue Neustadt in Magdeburg ist ein Brennpunkt. Politik und Verwaltung ringen um Lösungen. Nun soll eine Taskforce, eine Eingreiftruppe, für Sicherheit und Ordnung her.