Illegale Müllablagerungen und wachsende Sorgen um Sicherheit: In der Neuen Neustadt in Magdeburg soll eine neue Einheit schnelle Lösungen bringen. Was steckt dahinter?

Müll am Moritzplatz in der Neuen Neustadt in Magdeburg. Kein seltenes Bild, sondern Alltag. Hier soll sich etwas ändern.

Magdeburg. - Illegale Müllablagerungen, Lärm und ein wachsendes Unsicherheitsgefühl: Die Neue Neustadt in Magdeburg ist ein Brennpunkt. Politik und Verwaltung ringen um Lösungen. Nun soll eine Taskforce, eine Eingreiftruppe, für Sicherheit und Ordnung her.