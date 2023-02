Einmal im Monat steigt in den Messehallen in Magdeburg ein Nachtflohmarkt. Das Angebot hat sich zum Besuchermagnet entwickelt. Wie Händler den Ansturm erleben.

Tausende Besucher strömen zum Nachtflohmarkt in Magdeburg

Magdeburg - Magdeburg ist im Trödelfieber. Dieser Eindruck hat sich am Wochenende wieder aufgedrängt. Viele Hunderte strömten zum Nachtflohmarkt in die Messehallen. Mehr als 200 Händler hatten sich auf 9000 Quadratmetern aufgestellt. Dicht an dicht drängten sich die Besucher durch das Trödel-Mekka.