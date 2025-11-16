weather regen
  4. Hochbeete pflanzen: Tausende Euro für Bienenprojekt: Kinder und Demenz-Betroffene gärtnern

In Magdeburg -Diesdorf verbindet das gemeinsame Imkern und Gärtnern Kita-Kinder mit Demenz-Betroffenen. Sachsen-Anhalter haben in einer Abstimmung dafür gesorgt, dass sie finanzielle Unterstützung bekommen.

Von Lena Bellon 16.11.2025, 11:00
Gartenpflege und Bienenprojekt werden in Magdeburg-Diesdorf bei der Alzheimer Gesellschaft vereint. Das generationsübergreifende Projekt wurde nun mit einer Spende belohnt.
Gartenpflege und Bienenprojekt werden in Magdeburg-Diesdorf bei der Alzheimer Gesellschaft vereint. Das generationsübergreifende Projekt wurde nun mit einer Spende belohnt. Foto: Christina Bendigs

Magdeburg. - Seit 2022 summt es im Garten der Tagesbetreuung der Alzheimer Gesellschaft Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Grund dafür ist das Bienenprojekt, das Generationen verbindet. Das Projekt wurde nun von Sachsen-Anhaltern für eine Spende ausgewählt.