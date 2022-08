Tausende Teilnehmer tanzen für Liebe und Toleranz

In Magdeburg wurde die diesjährige CSD-Parade mit einem Umzug durch die Innenstadt gefeiert. Über 7000 Menschen tanzten zur Technomusik hinter den Demowagen her.

Magdeburg - Zwischen 7000 und 9000 Magdeburger und Besucher der Stadt zogen am 20. August 2022 durch die Innenstadt, um für Toleranz und Liebe zu demonstrieren. Der CSD Magdeburg hatte zum Umzug und Straßenfest aufgerufen. Das diesjährige Motto lautete „Queer Europe: Never gonna give you up!“.