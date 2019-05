Die Feuerwehr rückte am Montag in Magdeburg zu einem Kabelbrand aus. Symbolfoto: Martin Rieß

In einem Magdeburger Mehrfamilienhaus hat am Montag ein Kabel gebrannt. Niemand wurde verletzt.

Magdeburg (vs) l Die Magdeburger Polizei ist am 20. Mai 2019 kurz nach 22 Uhr zu einem Einsatz in die Schönebecker Straße gerufen worden. Dort war es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Als die Polizeibeamten am Brandort eintrafen, war die Feuerwehr bereits vor Ort. Alle Anwohner hatten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits unbeschadet verlassen, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Feuerwehr von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Brand ging von einer Steckdose in der Küche aus, was in weiterer Folge zu einem Kabelbrand mit entsprechend starker Rauchentwicklung führte. Durch die Feuerwehr konnte der Kabelbrand gelöscht werden, nachdem der Strom im gesamten Haus abgestellt wurde, so die Polizei.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Wohnung bereits wieder bezogen werden. Der Strom in der betroffenen Wohnung musste jedoch noch bis zur Abnahme durch einen Elektriker abschaltet bleiben. Durch den Kabelbrand entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.