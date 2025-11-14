Futter und Spielzeug gespendet Teilen wie St. Martin: Magdeburger Hortkinder sammeln für Tierheim

Die Hortkinder der Olvenstedter Tintenkleckse haben in den vergangenen Wochen Spenden für das Magdeburger Tierheim gesammelt. Dabei sind eine Menge Geschenke für Hund, Katze und Co. zusammengekommen.