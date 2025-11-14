weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Futter und Spielzeug gespendet: Teilen wie St. Martin: Magdeburger Hortkinder sammeln für Tierheim

Die Hortkinder der Olvenstedter Tintenkleckse haben in den vergangenen Wochen Spenden für das Magdeburger Tierheim gesammelt. Dabei sind eine Menge Geschenke für Hund, Katze und Co. zusammengekommen.

Von Johanna Flint 14.11.2025, 06:50
Die Kinder des Magdeburger Horts Olvenstedter Tintenkleckse haben fleißig für das städtische Tierheim gesammelt. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Futter, Näpfe, Spielzeuge, Decken und sogar eine große Matratze: Die Kinder des Magdeburger Horts Olvenstedter Tintenkleckse haben in den letzten Wochen fleißig für das städtische Tierheim gesammelt.