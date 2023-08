Werber für Glasfaser-Anschlüsse haben bei Magdeburgern aktuell für Verunsicherung gesorgt. Einige Leser meldeten sich in der Redaktion, weil sie eine Betrugsmasche vermuteten. Wir fragten bei der Polizei und bei der Telekom nach.

Telekommunikations-Mitarbeiter in Magdeburg unterwegs: steckt ein Betrug dahinter?

Haustürbetrüge sind in Magdeburg keine Seltenheit mehr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In zwei Wochen würde er wiederkommen, soll der Fremde an ihrer Haustür gesagt haben. Dann müsse er in ihre Wohnung, um den Glasfaser-Anschluss zu überprüfen. Eine aufmerksame, aber verunsicherte Volksstimme-Leserin aus der Magdeburger Altstadt hatte sich vor kurzem bei der Redaktion gemeldet, nachdem Anfang August ein Werber für Glasfaser-Anschlüsse bei ihr geklingelt hatte und mit ihr ein Verkaufsgespräch führen wollte.