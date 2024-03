Eine große Erleichterung für den Verkehr in Magdeburg steht noch in diesem Monat an. Der Brückenneubau über die Alte Elbe wird für den Verkehr freigegeben.

Magdeburg. - Jetzt steht der Termin für die komplette Freigabe der Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg. Nach rund vierjähriger Bauzeit geben Oberbürgermeisterin Simone Borris und ein Vertreter der Landesregierung am 21. März 2024 um 15 Uhr den Neubau offiziell für alle Verkehrsarten frei. Damit steht ab diesem Tag der komplette Ersatzneubau des Strombrückenzugs als leistungsfähige und vor allem hochwassersichere Verbindung von und nach Ostelbien vollständig zur Verfügung. Treffpunkt ist an der Straßenbahnhaltestelle „Heumarkt“ auf der Ostseite der neuen Pylonbrücke, welche die Alte Elbe überspannt.

Bislang fahren nur die Straßenbahnen über den Brückeneubau

Bislang rollen nur die Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe über den Neubau. Zuletzt war die neue Straßenbahnhaltestelle Zollbrücke in Betrieb genommen worden.

„In wenigen Tagen wird eines der größten Magdeburger Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahrzehnte seiner Bestimmung übergeben“, blickt Oberbürgermeisterin Simone Borris auf den 21. März voraus. „Diese Freigabe feiern wir gemeinsam mit ,Kaiser Otto' und ,Königin Editha', die in einer Kutsche über die neue Brücke fahren werden“, so die Oberbürgermeisterin. Begleitet werden sie musikalisch von mittelalterlichen Spielleuten. Im Anschluss wird mit einem symbolischen Scherenschnitt der Ersatzneubau des Strombrückenzuges offiziell eröffnet, bevor alle Gäste mit dem ,Kaiserpaar' die neue Pylonbrücke überqueren können. „Ich freue mich auf viele interessierte Magdeburgerinnen und Magdeburger an diesem besonderen Tag für die Ottostadt“, so Simone Borris.

Offizieller Baustart für das Großbauvorhaben „Ersatzneubau Strombrückenzug“ war am 24. Februar 2020. Vorausgegangen war ein Verfahren gegen die ursprüngliche Vergabe und ein Beschluss des Magdeburger Stadtrates im Juni 2019 zur Vergabe an die sogenannte Bau-Arge mit den Unternehmen Hochtief, SEH und Kemna.

Großinvestition für Magdeburg

In den Ersatzneubau des Strombrückenzuges wurden mehr als 200 Mio. Euro investiert. Zu dem Brückenzug gehören die Kaiser-Otto-Brücke über die Alte Elbe, die Königin-Editha-Brücke über die Zollelbe und die Neue Strombrücke über die Stromelbe. Letztere wird umgangssprachlich oft nur als Strombrücke bezeichnet, obwohl sie seit ihrer Eröffnung im Jahr 1965 Neue Strombrücke heißt.

Bis zur Freigabe am 21. März kann die Kaiser-Otto-Brücke weiterhin ausschließlich von Straßenbahnen befahren werden. Die Stadtverwaltung empfiehlt die Nutzung der Straßenbahn auch für den Hin- und Rückweg zur Eröffnung des Pylonbauwerkes.